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СК предъявил обвинение 18 лицам после массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье

Илья Ашуров

Происшествия
СК предъявил обвинение 18 лицам после массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье
Фото: СК РФ

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области получили обвинение 18 человек. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— В зависимости от роли каждого предъявлено обвинение 18 лицам по статьям 238, 171.1, 171.3 УК РФ («Производство, хранение и реализация товара, не отвечающего требованиям безопасности, без маркировки, незаконное производство алкогольной продукции» — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, с 6 по 18 октября 2021 года из-за употребления суррогатного алкоголя в регионе погибли 34 человека и еще 64 пострадали.

В ходе расследования дела об отравлении следователи обнаружили склады, где хранился нелегальный алкоголь, а также установили точки его продажи. Также правоохранители изъяли 11 бочек с метиловым спиртом и свыше 1600 бутылок алкоголя без маркировки.

27 октября руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей из-за употребления контрафактного алкоголя.

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