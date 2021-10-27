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В России предложили ужесточить ответственность за подделку алкоголя

Михаил Алимов

Общество
В России предложили ужесточить ответственность за подделку алкоголя
Фото: Pixabay

Следует ужесточить ответственность за массовую гибель людей из-за употребления контрафактного алкоголя. Это в среду, 27 октября, предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По его словам, в последнее время в России произошло несколько трагедий, связанных с массовыми смертями граждан из-за употребления контрафактной алкогольной продукции. В уголовном кодексе предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы за продажу некачественного алкоголя, повлекшую за собой смерть двух и более людей. При этом до 12 лет лишения свободы может грозить пьяному водителю, если его действия приведут к смерти на дороге.

В настоящее время ответственность пьяного водителя за гибель одного человека выше, чем у продавцов поддельного алкоголя, которые в ответе за гибель многих граждан.

— В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части увеличения срока лишения свободы за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, до 20 лет, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц, — передает его слова Russia Today.

До этого сообщалось, что от отравления метанолом в Свердловской области скончались 30 человек. По словам источника ТАСС, все силы ГУ МВД, СК и других спецслужб по региону направлены на поиск и выявление новых партий контрафактного алкоголя.

9 октября в СК сообщили, что число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29 человек. Специалисты обнаружили в изъятом алкоголе метанол.

Всего в экспертно-криминалистическое подразделение УМВД России по Оренбургской области, расположенное в городе Орске, поступило около 2000 единиц изъятых объектов. Следователи задержали троих продавцов поддельной алкогольной продукции, из-за которой впоследствии отравились люди.

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