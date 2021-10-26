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Число умерших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области увеличилось до 30

Михаил Алимов

Происшествия
Число умерших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области увеличилось до 30
Фото: Pixabay

От отравления метанолом в Сведловской области скончались 30 человек. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил источник ТАСС.

— Количество умерших увеличилось до 30, это предварительные данные, — приводит его слова агентство.

По словам другого источника, все силы ГУ МВД, СК и других спецслужб по региону направлены на поиск и выявление новых партий контрафактного алкоголя.

До этого сообщалось, что отравление спиртом с содержанием метанола привело к гибели 16 человек в Екатеринбурге. Предпринимателя, продававшего спирт на розлив на Ботаническом рынке, уже задержали.

9 октября в СК сообщили, что число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29 человек. Специалисты обнаружили в изъятом алкоголе метанол.

Всего в экспертно-криминалистическое подразделение УМВД России по Оренбургской области, расположенное в городе Орске, поступило около 2000 единиц изъятых объектов. Следователи задержали троих продавцов поддельной алкогольной продукции, из-за которой впоследствии отравились люди.

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