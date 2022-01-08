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Вирусолог Чернышев рассказал, кто легче всего переносит коронавирус

Рената Лебедева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Вирусолог Чернышев рассказал, кто легче всего переносит коронавирус
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Если человек заболел коронавирусом, но при этом был вакцинирован и при первых симптомах сдал тест на COVID-19, он имеет все шансы перенести болезнь в легкой форме. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал вирусолог Андрей Чернышев.

В январские праздники граждане много времени проводят в общественных местах и подвергают себя риску заразиться ковидом.

— Конечно, везде стараются соблюдать ограничения. Например, в храмах во время богослужений сохраняется масочный режим, так как в январе туда приходит много людей. Однако я рекомендую минимизировать контакты с окружающими, — добавил специалист.

По его мнению, во время новогодних каникул можно отлично провести время на свежем воздухе. А еще это повод вакцинироваться.

В Москве пункты вакцинации работают в штатном режиме. Также функционирует 71 пункт экспресс-тестирования на COVID-19.

— Диагностика заболевания коронавирусной инфекцией на ранней стадии поможет не только легче перенести его, но и заразить меньшее число окружающих, — напомнил Андрей Чернышев.

Специалист также рекомендует незамедлительно обращаться на горячую линию по вопросам, связанным с ковидом, если вы начали подозревать, что заболели. Получить консультацию можно в любое время, так как горячая линия работает без выходных.

— Не забывайте об угрозе, ведь новый штамм «омикрон» только набирает обороты, его распространение зависит от того, насколько ответственно мы подойдем к соблюдению всех требований, — поделился Чернышев.

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6 января министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у россиян, которые не покидали территорию страны, выявили «омикрон». Он отметил, что новая мутация ковида распространяется гораздо быстрее предыдущих, а значит, обладает крайне высокой контагиозностью.

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