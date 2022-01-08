Путин поздравил актрису Марину Неелову с 75-летним юбилеем

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с 75-летием. Телеграмма с поздравлением в субботу, 8 января, была опубликована на сайте Кремля.

— На сцене знаменитого «Современника», других ведущих театров страны, в кинематографе ваша проникновенная игра захватывает зрителей, заставляет их сопереживать, испытывать самые глубокие чувства, — говорится в телеграмме.

Глава государства также выразил радость по поводу того, что в настоящее время актриса по-прежнему радует поклонников яркими образами и своими работами.

По словам Путина, Неелова обладает выдающимся обаянием и талантом.

Президент завершил свое поздравление пожеланиями крепкого здоровья и всего наилучшего.

Марина Неелова — советская и российская актриса театра и кино. Она родилась в 1947 году в Ленинграде, окончила курс в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии.

Актриса дебютировала в кино в фильме «Старая, старая сказка». Всего на счету Марины Нееловой около 70 фильмов. Она исполняла роли в картинах «Дорогая Елена Сергеевна», «Осенний марафон», «Сибирский цирюльник», «Азазель» и «Предлагаемые обстоятельства».