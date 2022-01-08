Столичные врачи вылечили от коронавируса 2060 пациентов за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2060 пациентов за последние 24 часа. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии количество людей, которые вылечились от COVID-19 под присмотром московских медиков, составило 1 887 020.

За последний день в столице выявили 3072 новых случая заболевания. За день были госпитализированы 708 человек, еще 69 москвичей скончались. По состоянию на 8 января на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 499 человек, подытожили в оперштабе.

Срок выдачи подарочных наборов пожилым горожанам за вакцинацию от коронавирусной инфекции продлили в столице до 31 марта 2022 года. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин 29 декабря. В рамках реализации проекта москвичи старшего возраста получат призы, если сделают первичную или повторную прививку от ковида до конца указанного месяца. Также граждане могут отказаться от подарка и получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.