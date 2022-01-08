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Михаил Боярский умилил поклонников фотографией без шляпы

Полина Долганова

Общество
Михаил Боярский умилил поклонников фотографией без шляпы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский актер и певец Михаил Боярский поздравил своих поклонников с Рождеством. На своей странице в Instagram главный «мушкетер» страны опубликовал фото со своей семьей.

При этом поклонников умилило не только семейное фото актера, но и его внешний вид без культовой шляпы — на фото Боярский позирует в обычной черной шапке.

Однако поклонники не стали требовать от звезды вернуться к привычному образу, а лишь одарили его теплыми поздравлениями: «С Новым годом и Рождеством! Здоровья вам и вашим близким!»; «С рождеством. Главное крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни. Семейного благополучия, творческих успехов»; «С рождеством! Вы чудесные! Здоровья и счастья!».

До этого, в 2021 году, актер переболел коронавирусом. Боярский был госпитализирован в Боткинскую больницу, где за его состоянием наблюдали врачи. Из медицинского учреждения народный артист обратился к своим фанатам и призвал всех обязательно вакцинироваться, так как только благодаря этому болезнь проходит в более легкой форме.

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