Реконструкцию футбольного стадиона «Москвич» завершат до апреля 2022 года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

До апреля 2022 года в Москве планируют завершить реконструкцию футбольного стадиона «Москвич». Об этом в субботу, 8 января, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, работы по реконструкции объекта должны завершиться в первом квартале года.

Одновременно на стадионе смогут разместиться 4190 болельщиков.

На объекте также предусмотрено наличие стрелковой галереи и тира, который будет предназначен для стрельбы из пневматики.

Для легкой атлетики на стадионе появятся плоскостные сооружения, а для проведения крупных мероприятий — пресс-центр, смешанная зона, телевизионные студии и фойе для зрителей, передает агентство городских новостей «Москва».

31 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил о предстоящей в 2022 году реконструкции стадиона «Авангард», который располагается на востоке города в районе Перово.

Глава города рассказал, что стадион построили в 1954 году и с тех пор ни разу не ремонтировали. Заниматься там спортом стало невозможно, поэтому было принято решение о реконструкции спорткомплекса. На территории многие объекты со временем разрушились до основания, восстановить их невозможно. Однако там сохранились основные архитектурные элементы в неоклассическом стиле, которые ждет бережная реставрация.