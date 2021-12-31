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Сергей Собянин рассказал о первой за полвека реконструкции спорткомплекса «Авангард»

Виктория Непомнищева

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Сергей Собянин рассказал о первой за полвека реконструкции спорткомплекса «Авангард»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предстоящей в 2022 году реконструкции стадиона «Авангард», который располагается на востоке столицы в районе Перово.

Глава города рассказал, что стадион построили в 1954 году и с тех пор ни разу не ремонтировали. Заниматься там спортом стало невозможно, поэтому было принято решение о реконструкции спорткомплекса. На территории многие объекты со временем разрушились до основания, и восстановить их невозможно. Однако там сохранились основные архитектурные элементы в неоклассическом стиле, которые ждет бережная реставрация.

Сергей Собянин рассказал о первой за полвека реконструкции спорткомплекса «Авангард» Фото: Сайт Сергея Собянина

— Предыдущие собственники планировали окончательно закрыть стадион и застроить его территорию коммерчески привлекательными объектами. Мы не позволили им этого сделать. По просьбе местных жителей правительство Москвы оформило право собственности на территорию спорткомплекса «Авангард» и планирует провести его реконструкцию, — написал Собянин в личном блоге.

На обновленной территории расположатся стадион с трибунами, а также многофункциональная зона с тропой препятствий, которая позволит заниматься воракутом. Там же появятся скейт-парк, памп-трек и комплекс спортивных павильонов с амфитеатром.

Кроме того, на территории спортивного комплекса появятся фонтан, кафе и павильон проката для пользования инфраструктурой Измайловского лесопарка.

Сергей Собянин рассказал о первой за полвека реконструкции спорткомплекса «Авангард» Фото: Сайт Сергея Собянина

Предполагается, что после реставрации на стадионе будут проходить занятия художественной гимнастикой, теннисом, гандболом, волейболом, баскетболом, фехтованием, единоборствами, йогой и танцами.

Неравнодушные москвичи смогут поделиться своим мнением о реставрации спорткомплекса в проекте «Активный гражданин».

19 декабря Сергей Собянин заявил, что программа реставрации памятников в Москве — самая крупная в мире. Он также рассказал, что Дом культуры ГЭС-2 стал одним из самых важных проектов реставрации в городе в этом году. Кроме того, в Москве уже привели в порядок 170 памятников культуры.

Под конец года московские реставраторы подарили жителям и гостям столицы новую достопримечательность: после масштабных работ первых посетителей приняло современное культурное пространство, созданное в ходе реставрации памятника промышленной архитектуры ГЭС-2. Что еще обрел город благодаря восстановлению объектов культурного наследия в уходящем году — в материале «Вечерней Москвы».

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