Народный календарь. Как 9 января узнать, когда встретишь свою любовь

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Сегодня Православная церковь почитает память христианского мученика Стефана.

Самое популярное девичье гадание в этот день — на скорое замужество. Незамужние девушки рассыпали на столе семечки и пересчитывали их попарно. Если выпадало четное число – в этом году есть шанс встретить свою любовь и выйти замуж. Если в итоге оставалась одна семечка — замуж еще не скоро.

Если в этот день напоить лошадь из ведра, в котором лежит серебряная монетка — она весь год будет смирной. Кроме того, этот обряд защищает лошадей от болезней. При этом монетку не тратили, а клали в конюшню.

Если в этот день огородить свой дом осиновыми кольями — никакая нечисть во двор не войдет.

Приметы погоды:

Снегопад сулит хороший урожай грибов и ягод.

Если на улице не видно маленьких птичек, будет снегопад.

Лошадь на землю ложится — к теплу, ведет себя беспокойно — к снежной буре.

Гуси лапы поджимают — к холодам.

Заяц прибежал к людскому жилищу — к сильным морозам.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

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Именины отмечают: Тихон, Степан, Федор.