В Румынии запретили носить тканевые маски

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Ношение тканевой защитной маски будет приравниваться в Румынии к ее отсутствию и караться штрафом в размере 570 долларов. Об этом в субботу, 8 января, сообщил министр внутренних дел страны Лучиан Боде.

По его словам, постановление вступает в силу с 8 января.

— Специалисты говорят, что штамм «омикрон» распространяется очень быстро и является очень заразным, в этих условиях ношение маски очень важно для остановки распространения. Штраф за ношение неподходящей маски равен штрафу за ее отсутствие, — сказал политик в эфире телеканала Digi 24.

Он уточнил, что за соблюдением нового правила будут следить полицейские.

Теперь все жители страны должны будут перейти на ношение хирургических масок или масок образца FFP2.

Накануне профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь заявила, что тканевые маски практически бесполезны в защите от штамма «омикрон». Также она высказала мнение, что маски из ткани являются просто украшением.

Кроме этого, Вэнь подчеркнула, что если очень хочется надеть именно тканевую маску, то можно носить ее поверх хирургической.