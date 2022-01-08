Строительство 174 объектов планируют завершить в Москве до конца года

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В Москве в 2022 году планируют построить 174 объекта общей площадью более трех миллионов квадратных метров. Об этом в субботу, 8 января, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в текущем году в городе планируют достроить 83 километра дорог, 19 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов.

Также планируется завершить работы на 25 объектах здравоохранения, чья общая площадь превышает 450 тысяч квадратных метров. В их число входят 16 поликлиник, семь корпусов больниц, несколько подстанций скорой помощи и медицинский центр в «Сколково».

Загрутдинов подытожил, что в этом году в Москве построят 22 образовательных объекта и введут в эксплуатацию 10 спортивных объектов.

В 2022 году в столице также начнут строиться семь новых культурных зданиях, передает агентство городских новостей «Москва».

3 января глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что BMX-велодром на Ангарской улице в САО достроят в 2022 году. Проектом предусмотрены благоустройство территории, а также установка освещения. Всего в нынешнем году запланирован ввод в эксплуатацию десяти спортивных объектов площадью почти 88 тысяч квадратных метров.