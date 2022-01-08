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Певица Шинейд О'Коннор сообщила о смерти сына

Анастасия Колоскова

Общество
Певица Шинейд О'Коннор сообщила о смерти сына
Фото: ТАСС / PA Photos

Скончался сын ирландской певицы Шинейд О'Коннор Шейн. Об этом в субботу, 8 января, сообщило издание Independent со ссылкой на аккаунт артистки в Twitter.

Ранее появилась информация, что 17-летний юноша пропал на этой неделе.

— Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О'Коннор, свет моей жизни, решил окончить свою земную борьбу, и теперь он с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я так тебя люблю. Пожалуйста, покойся с миром, — цитирует сообщение исполнительницы издание.

В СМИ не раз появлялась информация, что сама певица страдает нервными заболеваниями, в том числе биполярным расстройством. В июне 2016 года сообщалось, что артистка совершила попутку суицида, однако после О'Коннор опровергла эту информацию. Также несколько раз она заявляла об окончании своей музыкальной карьеры.

В 2017 году Шинейд О'Коннор сменила имя на Магду Давитт и заявила о своем переходе из католицизма в ислам.

В 1990 году исполнительница была удостоена музыкальной премии «Грэмми» за альбом I Do Not Want What I Haven't Got.

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