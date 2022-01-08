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Вакцинированные «Спутником V» смогут въехать в Израиль при наличии серологического теста

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
Вакцинированные «Спутником V» смогут въехать в Израиль при наличии серологического теста
Фото: Pixabay

С 9 января Израиль разрешил въезд в страну иностранцам, которые привиты вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), либо «Спутником V» при условии положительного результата серологического теста после прилета, а также тем, кто переболел COVID-19 и имеет сертификат. Об этом говорится в правилах въезда иностранных туристов в страну, которые в субботу, 8 января, опубликовали на сайте израильского министерства здравоохранения.

— Суть признания Израилем выздоровления за границей или вакцинации, проведенной за границей, заключается в предоставлении возможности пребывать в сокращенном карантине после въезда в Израиль и получить зеленый пропуск, — отмечается в сообщении.

Российское посольство в Израиле выразило признательность стране «за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной «Спутник V» граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля».

Вместе с тем российские дипломаты обратили внимание на «технические нюансы», которые могут осложнить въезд и пребывание россиян на территории страны. В их числе они назвали проверку подлинности сертификатов о вакцинации, выдаваемых в России, процедуру прохождения серологических тестов, порядок обязательной самоизоляции, а также условия въезда граждан, привитых другими российскими вакцинами, переболевших граждан и детей.

В представительстве призвали россиян ответственно планировать поездку за рубеж и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования Израиля, дабы избежать нежелательных ситуаций, которые могут обернуться отказом во въезде или принудительной самоизоляцией за свой счет, пишет ТАСС.

До этого в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что новый вариант коронавируса, обнаруженный в Марселе, вряд ли представляет особый интерес.

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