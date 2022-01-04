Роспотребнадзор оценил опасность нового штамма коронавируса из Марселя

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Марселе, вряд ли представляет особый интерес. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 4 января.

— Последовательность первого образца, который отнесли к варианту B.1.640.2, была загружена в международную базу данных GISAID 4 ноября 2021 года, а за два месяца в базу их было депонировано всего около 20 (обнаружен в нескольких европейских странах, а также в США и Индии), притом в декабре — только единичные случаи. Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес, — говорится в сообщении.

Новый штамм, как уточняется, отличается большим числом изменений в геноме. При этом часть мутаций характерна и для «дельты» с «омикроном», приводит сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

3 января СМИ сообщили, что новый штамм COVID-19 был выявлен на юге Франции. Уточняется, что его обнаружили у вернувшихся в страну путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в данной африканской стране. Отмечается, что у всех зараженных была выявлена «атипичная комбинация мутаций».

30 декабря руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он.

1/2 2/2

«Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.