Ученые нашли связь «омикрона» с окончанием пандемии

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Появление новой мутации коронавируса «омикрон» свидетельствует о том, что острая фаза пандемии близится к завершению. К такому выводу пришли ученые из Южной Африки.

Группа специалистов провела исследование в больнице Стива Бико в Претории, где «омикрон»-штамм был впервые зафиксирован. Ученые провели анализ данных 466 человек, которые заболели в последнюю волну, и 3976 ранее переболевших пациентов.

Медики обнаружили, что волна заболеваний, вызванная «омикроном», двигалась «с беспрецедентной скоростью», однако болезнь у пациентов протекала гораздо легче, чем при предыдущих штаммах.

При этом во время последнего всплеска болезни лишь 4,5 процента пациентов скончались в больницах, против 21 процента раннее. Также меньшее количество людей было госпитализировано в реанимационные отделения, а длительность пребывания в больнице сократилась с 8,8 до 4 дней.

— Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности, — цитирует исследователей Bloomberg.

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До этого доктор медицинских наук Сергей Токарев выразил мнение, что иммунная система человека в наибольшей степени подвержена влиянию при агрессивной мутации коронавирусной инфекции «омикрон».