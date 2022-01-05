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Врач рассказал, какая часть организма в большей степени страдает при «омикрон»-штамме

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал, какая часть организма в большей степени страдает при «омикрон»-штамме
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Иммунная система человека в наибольшей степени подвержена влиянию при агрессивной мутации коронавирусной инфекции «омикрон». Такое мнение выразил доктор медицинских наук Сергей Токарев в среду, 5 января.

— «Омикрон» подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона, — заявил специалист в беседе с изданием Ura.ru.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что рост заболеваемости COVID-19 в России вероятен в случае, если новый штамм вируса «омикрон» будет распространяться так же, как в Англии и ЮАР. Эксперт подчеркнул, что подъем заболеваемости коронавирусом в России возможен при распространении «омикрона» по южноафриканскому или английскому сценарию. Однако точно неизвестно, насколько рост количества случаев заболевания связан именно с распространением нового штамма болезни.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что организм ребенка может давать различные реакции на коронавирусную инфекцию.

Врач рассказал, какая часть организма в большей степени страдает при «омикрон»-штамме
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