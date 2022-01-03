Инфекционист оценил вероятность роста COVID-19 из-за «омикрона»

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Рост заболеваемости COVID-19 в России вероятен в случае, если новый штамм вируса «омикрон» будет распространяться так же, как в Англии и ЮАР. Об этом в понедельник, 3 января, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен при распространении «омикрона» по южноафриканскому или английскому сценарию. Однако точно неизвестно, насколько рост случаев заболевания связан именно с распространением нового штамма болезни.

— Есть высокая вероятность, что будет подъем заболеваемости, но не будет такого наплыва госпитализаций, — приводит слова Вознесенского РИА Новости.

Инфекционист также отметил, что штамм «дельта» показал большую летальность, чем «омикрон». Максимальная летальность от коронавируса была выявлена именно на фоне «дельты».

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что организм ребенка может давать различные реакции на коронавирусную инфекцию. Так, например, помимо респираторных симптомов, у несовершеннолетних могут наблюдаться «ковидные пальцы». Данное осложнение напоминает обморожение.