Сборная России выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону

Фото: Сайт союза биатлонистов России / biathlonrus.com

Сборная России одержала победу в одиночной смешанной эстафете по биатлону, которая состоялась в немецком городе Оберхофе.

В составе российской сборной бежали Антон Бабиков и Кристина Резцова. Второе место досталось австрийцам, третьими стали спортсмены из Украины.

Во время первого этапа Бабиков использовал три дополнительных патрона. Он передал эстафету шестым, отставая от лидера гонки на 22 секунды. Резцовой удалось ускориться перед первым огневым рубежом. Спортсменка зашла на штрафной круг и вернулась в гонку 11-й. Однако биатлонистка показала уверенную стрельбу на стойке и вывела российскую сборную на третью позицию. На третьем этапе Бабиков воспользовался двумя дополнительными патронами и отправил партнершу на финальный этап первой. После лежки Резцова опередила соперниц на 25 секунд, а после стойки — на 42 секунды.

Накануне российский спортсмен Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Он прошел дистанцию за 27 минут и 0,8 секунды, а также допустил один промах. Россияне Антон Бабиков и Даниил Серохвостов заняли шестое и восьмое места соответственно.