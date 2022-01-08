«Дельтакрон»: гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» обнаружили на Кипре

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Ученые-биологи из Университета Кипра выявили новую мутацию коронавирусной инфекции «дельтакрон», которая представляет собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». Об этом сообщил профессор Леонтиос Костриккис.

По его словам, специалисты изучили 25 образцов штамма, которые были взяты у пациентов. В итоге они обнаружили вариант, сочетавший в себе некоторые мутации «дельты» и «омикрона».

Профессор отметил клиническое значение этого научного открытия, которое может быть использовано в дальнейшем. Он уточнил, что в настоящее время Кипр переживает пик новой волны эпидемии, однако уже в начале следующей недели ожидается снижение эпидемиологической кривой, а в предстоящие три недели успокоится волна «омикрона», пишет издание Cyprus Times.

Глава кипрского министерства здравоохранения Михалис Хадзипанделас заявил, что появление «дельтакрона» не вызывает у властей опасений.

— У нас нет никакого беспокойства, поскольку это сочетание двух мутаций, уже имеющихся в нашей стране, — цитирует чиновника кипрское агентство новостей CNA.

До этого сообщалось, что ученые из Южной Африки пришли к выводу, что появление новой мутации коронавируса «омикрон» свидетельствует о том, что острая фаза пандемии близится к завершению.