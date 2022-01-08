Промышленный технопарк появится в Крекшине в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Крёкшино Карта всех событий

В деревне Крекшино рядом с железнодорожной станцией появится промышленный технопарк, который планируют ввести в эксплуатацию в мае 2023 года. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он уточнил, что разрешение на строительство объекта уже выдано. Площадь технопарка превысит 16 тысяч квадратных метров. На его территории возведут производственные площади, а также административно-бытовой корпус и трансформаторную подстанцию.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, технопарк построят в рамках реализации программы стимулирования создания рабочих мест. Соглашение о строительстве объекта правительство города и инвестор подписали в сентябре этого года.

— Также этот инвестор построит промышленный технопарк в Зеленограде и многофункциональный деловой центр на западе столицы. Объекты застройщик планирует сдать в эксплуатацию в 2023–2026 годах, — рассказал он.

Александр Прохоров отметил, что город со своей стороны предоставит льготы в сопоставимом объеме по плате за переоформление участков под строительство многоквартирных жилых домов. Он добавил, что реализация проектов будет способствовать развитию отдаленных от центра районов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что российская компания АО «Центр ВОСПИ», которая занимается производством аппаратуры и компонентов для волоконно-оптических сетей, станет первым якорным резидентом технопарка «Полюс». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в декабре прошлого года.