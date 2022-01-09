Александр Буйнов попал в больницу с переломом

Фото: instagram.com / buinovofficial

Певец Александр Буйнов опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео, где рассказал о полученной им травме, из-за которой 71-летнему артисту пришлось срочно обращаться к врачам.

Он сообщил, что травму получил в загородном доме, когда хотел поиграть с собакой. Буйнов пошел за ней по лестнице и «на ровном месте» упал.

В результате певец сломал левую руку, о чем с печалью и поведал своим подписчикам. Первую помощь музыканту оказала его жена — она смогла закрепить сломанную конечность самодельной шиной.

— Поскользнулся на ровном месте, на лестнице, пошел за собакой. Вот и весь веселый репортаж, — рассказал Буйнов.

Поклонники певца пожелали ему скорейшего выздоровления.

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