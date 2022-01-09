Московские археологи отреставрировали находки из старинного кабака

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные археологи отреставрировали артефакты, которые были найдены при проведении исследовательских работ на пересечении Сретенки и Пушкарева переулка.

Большая часть предметов — это керамические подсвечники и стаканы, предположительно, их использовали в питейном заведении, располагавшемся неподалеку. Слой, в котором нашли утварь, датируется XVIII веком. Всего на Сретенке в ходе археологических исследований обнаружили почти 900 артефактов.

При реставрации посуду и подсвечники расчистили от земли и органического налета. Специалисты устранили сколы и повреждения на части предметов, некоторые экземпляры были восстановлены из фрагментов.

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

— С конца XVIII и до начала XX века на Сретенке существовали недорогие заведения, которые посещали москвичи с небольшим достатком. Найденные и отреставрированные предметы говорят о том, что на месте проведения исследований когда-то располагался кабак, — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он также отметил, что всю отреставрированную кабацкую утварь планируют передать в фонды музеев.

Археологический сезон в 2021 году стал рекордным по количеству найденных и обработанных артефактов. Всего было обнаружено 275 тысяч предметов, из которых более 15 тысяч — это индивидуальные находки. Удалось отреставрировать 650 находок. В государственную часть музейного фонда в прошлом году было передано 8,2 тысячи отреставрированных артефактов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.