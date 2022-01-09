СМИ: Актер Илья Глинников нашелся в Казахстане

Фото: www.instagram.com/glinnikov1st /Официальный аккаунт Ильи Глинникова в Instagram

Российский актер и бывший участник шоу «Холостяк» Илья Глинников нашелся в Казахстане. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, артиста доставили в аэропорт вместе с другими туристами, уже оттуда Глинников отправится домой.

Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников ранее перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане. В чужую страну артист приехал еще до Нового Года, а на днях вместе с группой туристов отправился покорять пик Талгар. Глинников последний раз связался с мамой 3 января, сообщив, что еды у тургруппы достаточно. А на следующий день связь пропала. Женщина обратилась с заявлением в МИД России.

Позже в Генконсульстве РФ в Алма-Ате сообщили, что информация о пропаже актера не поступала в ведомство.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.