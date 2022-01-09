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Звезда «Интернов» Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане

Юлия Курганова

Происшествия
Звезда «Интернов» Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане
Кадр из сериала «Интерны»

Звезда сериала «Интерны», актер Илья Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане. В чужую страну артист приехал еще до Нового Года, а на днях вместе с группой туристов отправился покорять пик Талгар.

Глинников последний раз связался с мамой 3 января, сообщив, что еды у тургруппы — достаточно. А на следующий день связь пропала.

Женщина обратилась с заявлением в МИД России, сообщает в воскресенье, 9 января, Telegram-канал Mash.

В конце октября прошлого года Андрея Малахова вызвали на допрос из-за появления исчезнувшей Светличной в его ток-шоу. Следовали пригласили на допрос телеведущего, а также нескольких членов его команды по делу о пропаже актрисы, которая появилась на съемочной площадке в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» через несколько дней после своего исчезновения.

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