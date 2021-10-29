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Андрея Малахова вызвали на допрос из-за появления исчезнувшей Светличной в его ток-шоу

Лала Манушакян

Происшествия
Андрея Малахова вызвали на допрос из-за появления исчезнувшей Светличной в его ток-шоу
Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Телеведущего Андрея Малахова вызвали в главное следственное управление Следственного комитета по Москве после инцидента с исчезновением заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на источник, следовали пригласили на допрос телеведущего, а также нескольких членов его команды по делу о пропаже актрисы, которая появилась на съемочной площадке в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» через несколько дней после своего исчезновения.

Во время съемок телеведущий сделал фото со Светланой Светличной, которую опубликовал в своем Instagram.

Фолловеры пришли в негодование и посчитали исчезновение артистки пиар-ходом. «Канал решил пропиариться»; «Новая придуманная история. Уже не смешно..»; «Нашлась. Сразу в студию», — написали подписчики.

Об исчезновении Светличной стало известно 25 октября. Днем ранее родственница актрисы обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже. По ее словам, актрисане выходила на связь с 22 октября. После в органы обратился и сын пропавшей звезды, который сообщил о пропаже матери 21 октября.

Позднее менеджер артистки опроверг информацию о ее исчезновении.

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