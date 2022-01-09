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Скульпторы из шести стран создадут в Парке Горького более 50 фигур изо льда и снега

Полина Долганова

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Скульпторы из шести стран создадут в Парке Горького более 50 фигур изо льда и снега
ЛЕДЯНАЯ СКУЛЬПТУРА В ПАРКЕ ГОРЬКОГО / Фото: «Вечерняя Москва»

Международный фестиваль «Снег и лед в Москве» проходит в Парке Горького со 2 января по 28 февраля.

В экспозиции фестиваля будут представлены 50 скульптур изо льда, которые создавались мастерами из России, Италии, ДНР, Финляндии, Белоруссии и Узбекистана.

Команду из России на мероприятии будут представлять 23 города, среди которых Москва, Пермь, Нижний Новгород и другие.

К настоящему моменту в рамках фестиваля москвичи уже могут посетить выставку телеканала Disney, которая покажет шесть фигур изо льда в виде персонажей из мультиков «Холодное сердце», «Моана», «Микки Маус и его друзья» и так далее.

На фестиваль также были приглашены блогеры и музыканты, которые вместе с профессионалами будут создавать свои ледяные скульптуры.

Посетить мероприятие можно бесплатно с 11:00 до 21:00 ежедневно, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что в День всех влюбленных в 2022 году пройдут торжественные церемонии бракосочетания на катках ВДНХ и музея-заповедника «Коломенское». По ее словам, подобный опыт уже был в 2021 году, теперь возможность заключить брак на коньках москвичам хотят дать и в наступающем 2022 году.

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