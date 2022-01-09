Более 300 тысяч человек посетили экскурсии Мосгорнаследия за год

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

За прошедший год экскурсии Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследия) посетили свыше 300 жителей города. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за 2021 год департамент провел более 350 мероприятий для горожан, рассказал руководитель ведомства Алексей Емельянов.

По его словам, москвичи смогли увидеть уникальные отреставрированные объекты в Дни исторического и культурного наследия. Ранее эти здания были ограничены для обычных посетителей, передает агентство городских «Москва».

Специалисты отреставрировали более 1,7 тысячи объектов культурного наследия в Москве за минувшие 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) в среду, 22 декабря. В ведомстве отметили, что за прошедшие месяцы 2021 года реставраторы завершили работы более чем над 170 артефактами.