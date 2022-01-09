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Депутат Госдумы предложил забирать у богатых до 50 процентов дохода

Полина Долганова

Общество
Депутат Госдумы предложил забирать у богатых до 50 процентов дохода
Фото: Pixabay

При доходах выше 10 миллионов рублей в год в России необходимо ввести налог в размере 25 процентов от ставки НДФЛ, а для тех, кто зарабатывает больше — до 40-50 процентов. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

— Сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей, — отметил парламентарий.

Он отметил, что такая разница в доходах может раздражать людей, учитывая еще и тот факт, что банки условных олигархов могут обанкротиться, в результате чего страдают обычные граждане, передает Ura.ru.

Недавно экономист и аналитик Николай Кульбака рассказал «Вечерней Москве», что платить налог в 2022 году придется, если сумма банковских вкладов превышает миллион рублей, а годовой процентный доход — больше 85 тысяч. По его словам, налог на вклады появился в 2021 году. Если доход с вклада превышает ключевую процентную ставку, помноженную на миллион, с этого дохода нужно платить НДФЛ в размере 13 процентов.

В 2021 году минимальная сумма дохода, облагаемая налогом, составляла 42,5 тысячи рублей. На рост пороговой суммы в 2022 году повлияло изменение Центробанком ключевой ставки, заметил эксперт.

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