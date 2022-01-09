«Мумий Тролль Music Bar» могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Фото: пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства

улица Новый Арбат, дом 15 Карта всех событий

Бар «Мумий Тролль Music Bar» в столице могут закрыть на 90 суток из-за нарушения антиковидных мер. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

Заведение располагается по адресу улица Новый Арбат, дом 15.

По словам инспектора, во время концерта группы «Моя Мишель» работники бара и посетители не носили защитные маски и не соблюдали социальную дистанцию.

По итогам проверки заведению могут грозить закрытие на 90 дней или штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае если специалисты установят факт причинения вреда здоровью человека, «Мумий Тролль Music Bar» могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора по столице опечатали кальянную «Заря» на востоке города из-за несоблюдения требований по профилактике коронавирусной инфекции. Уточняется, что заведение располагается на Сокольнической площади. В ходе осмотра специалисты выявили отсутствие системы обеззараживания воздуха, дезинфицирующих средств и бактерицидного ультрафиолетового облучателя.