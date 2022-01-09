Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры о гарантиях безопасности

Фото: Минобороны РФ

Российская межведомственная делегация приехала в Женеву для участия в переговорах с США о гарантиях безопасности. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Уточняется, что российское представительство на переговорах возглавляет заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Первая встреча в рамках переговоров состоится вечером 9 января в формате ужина.

Основная часть дискуссии запланирована на понедельник, 10 января. Она будет проходить в закрытом формате на территории американского постпредставительства при отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.

С американской стороны делегацию возглавляет первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, передает РИА Новости.

Совет Россия — НАТО по вопросам гарантий безопасности состоится 12 января. В опубликованном накануне пресс-релизе Североатлантического альянса отмечается, что предстоящий совет должен проходить в условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.