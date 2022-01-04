Заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Совет Россия — НАТО (СРН) пройдет 12 января. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Североатлантического альянса.

— Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года, — цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-релизе отмечается, что предстоящий Совет должен проходить на условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Сообщение о предстоящем диалоге России и НАТО появилось на фоне совместного заявления пяти ядерных держав о недопустимости применения ядерного оружия. Заявление выпустили Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Стороны выступили за предотвращение дальнейшего распространения данного вида вооружений. Подписанты, как уточняется, сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.