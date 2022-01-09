Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов возобновят в столице

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С понедельника, 10 января, в Москве возобновляются работы в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что работы по капремонту многоквартирных домов были приостановлены на время новогодних каникул, чтобы не доставлять неудобства горожанам.

— Всего в программу капремонта на 2022 год вошло более 1,7 тысячи жилых домов. Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В среднем на каждом объекте проводятся работы по 7–8 инженерным системам и конструктивным элементам, — приводятся слова руководителя ведомства Петра Бирюкова в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

В зимний период специалисты выполняют работы, которые не зависят от температуры воздуха на улице и не влияют на работу инженерных систем во время отопительного сезона. К таковым относится ремонт систем электрического и газоснабжения, противопожарной автоматики, канализации, подвалов, подъездов и мусоропроводов.

В период устойчивого потепления начнется ремонт фасадов и плоских крыш зданий.

До этого заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков сообщил, что свыше 2,5 миллиона проб качества воды взяли в Москве за прошедший год.