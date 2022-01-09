Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 2,5 миллиона анализов качества воды выполнили в Москве за год

Полина Долганова

Город
Более 2,5 миллиона анализов качества воды выполнили в Москве за год
Фото: Пресс-служба Госдумы

Свыше 2,5 миллиона проб качества воды взяли в Москве за прошедший год. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, каждый день Москва потребляет около 3 миллионов кубических метров воды. Всего в городе проложено свыше 13 тысяч километров водопроводных сетей.

— Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю, — уточнил заммэра.

Он добавил, что качество воды изначально проверяется еще в водохранилищах, откуда она отбирается с разных глубин.

Самое большое количество исследований было проведено на станциях водоподготовки — 1,3 миллиона.

Вода оценивается по таким показателям, как цвет, мутность и электропроводность, подытожил заммэра.

В столичном комплексе городского хозяйства в воскресенье, 2 января, сообщили, что более трех миллионов кубометров воды израсходовали москвичи в новогоднюю ночь.

До этого биохимик Мария Кулешова рассказала, что не все поставщики питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары моют ее и тщательно дезинфицируют. Поэтому внутри бутыли образуются вещества, которые опасны для здоровья.

Читайте также:
Петр Бирюков Москва Вода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Все мнения
О проекте