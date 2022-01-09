Более 2,5 миллиона анализов качества воды выполнили в Москве за год

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Свыше 2,5 миллиона проб качества воды взяли в Москве за прошедший год. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, каждый день Москва потребляет около 3 миллионов кубических метров воды. Всего в городе проложено свыше 13 тысяч километров водопроводных сетей.

— Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю, — уточнил заммэра.

Он добавил, что качество воды изначально проверяется еще в водохранилищах, откуда она отбирается с разных глубин.

Самое большое количество исследований было проведено на станциях водоподготовки — 1,3 миллиона.

Вода оценивается по таким показателям, как цвет, мутность и электропроводность, подытожил заммэра.

В столичном комплексе городского хозяйства в воскресенье, 2 января, сообщили, что более трех миллионов кубометров воды израсходовали москвичи в новогоднюю ночь.

До этого биохимик Мария Кулешова рассказала, что не все поставщики питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары моют ее и тщательно дезинфицируют. Поэтому внутри бутыли образуются вещества, которые опасны для здоровья.