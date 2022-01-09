Резкое подорожание ОСАГО зафиксировали в российских регионах

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С воскресенья, 9 января, резко подскочила цена на ОСАГО в регионах России. Об этом сообщила Газета.ru.

По данным издания, это связано с вступлением в силу указания Центрального банка о масштабном изменении региональных коэффициентов, которое стало вторым в истории ОСАГО. Помимо этого на 10 процентов увеличилась верхняя граница тарифного коридора страховки, который стал единым для всей страны. Теперь она составляет 5980 рублей. Эта сумма и легла в основу расчета базового тарифа страховщиков.

Наибольший скачок цен на ОСАГО произошел в небольших городах, населенных пунктах и деревнях Башкирии, где страховка подорожала на 36 процентов. На 20 процентов стоимость полиса увеличилась в селах, аулах и городах Дагестана, за исключением Махачкалы, Буйнакска, Дербента и Хасавюрта.

Автолюбителям Приморского края придется заплатить за ОСАГО на 17 процентов больше. В регионе подорожание не коснулось Владивостока, Арсеньева, Артема, Находки, Уссурийска и Спасска-Дальнего.

На 12 процентов увеличился коэффициент ОСАГО на Чукотке, в Туве (за исключением Кызыла), в Чечне, в Калмыкии (за исключением Элисты), в Курганской области (за исключением Кургана и Шадринска), в Еврейской автономной области, в Ингушетии (за исключением Малгобека и Назрани), в Хакасии (за исключением Абакана, Саяногорска и Черногорска).

До этого сообщалось, что в наступившем году при регистрации автомобилей старше четырех лет владельцам понадобится проходить техосмотр и предоставлять диагностическую карту. «Вечерняя Москва» выяснила, с чем связано новое правило.