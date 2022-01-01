Регистрация автомобилей в 2022 году: названо важное изменение

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

В наступившем году при регистрации автомобилей возрастом старше четырех лет владельцам понадобится проходить техосмотр и предоставлять диагностическую карту. «Вечерняя Москва» выяснила, с чем связано новое правило.

Когда понадобится диагностическая карта

Как заметил автоэксперт Петр Баканов, после отмены техосмотра для большинства автовладельцев больше не потребуется диагностическая карта.

— С 2022 года при покупке автомобиля старше четырех лет и его последующей регистрации потребуется наличие диагностической карты. Это как раз то самое произошедшее изменение с техосмотром. Если машина младше, диагностическая карта не понадобится, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт обратил внимание, что при желании владельцы автомобилей смогут проходить техосмотр в добровольном порядке. Однако его результаты учитывают только состояние машины на момент проверки, поэтому не имеют никакого отношения к реальному состоянию авто.

Других значительных изменений в регистрации автомобилей не планируется, заметил собеседник «ВМ». Как подчеркнул Баканов, продолжится расширение функций, доступных онлайн: в частности, будет сильнее внедряться система электронных ПТС, а также усиливаться взаимодействие с госуслугами.

Что нужно для регистрации

Чтобы зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, необходимо иметь на руках все нужные документы, подчеркнул Баканов.

— В первую очередь это заявление, которое делается на портале госуслуг, также оплачивается пошлина. Диагностическая карта нужна в обсужденных случаях. Понадобится договор купли-продажи, если это подержанный автомобиль или договор, заключенный с дилером, если вы регистрируете новую машину. Кроме того, нужны полис ОСАГО и паспорт, — рассказал Баканов.

Эксперт отметил, что регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД нужно посещать, предварительно записавшись на удобное время на госуслугах.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что зарегистрировать купленный автомобиль нужно как можно быстрее.

— У нас по закону есть 10 дней, чтобы поставить автомобиль на учет, — до этого момента можно кататься без номеров. В страховку просто вписывается VIN, в дальнейшем бланк переоформляется, там уже вписывается госномер. Это делают страховые компании, — рассказал специалист.

Эксперт заметил, что, если срок истек, на владельца наложат штраф 1500 рублей. В случае повторного нарушения наказание будет серьезнее — вплоть до лишения прав, предупредил Баканов.

По словам специалиста, в случае просрочки избежать наказания не получится.

— Если вы, к примеру, на 12-й день пришли в ГИБДД, то, как только подадите документы, там сразу высветится, что срок вышел. Будет автоматически выписан штраф, инспектор по-другому не сможет поступить. Поэтому многие не вписывают в договор конкретное число, особенно если есть дружеские связи между покупателем и продавцом, — рассказал эксперт.

Что нужно регистрировать

Баканов отметил, что регистрации подлежат любые транспортные средства, чей объем двигателя превышает 50 кубических сантиметров или максимальная скорость выше 50 километров в час.

— Все, начиная со скутера: грузовики, автобусы и т. д. Даже если это электротранспорт — мопеды, самокаты и т. д., чья мощность превышает 250 Ватт. Сейчас неясно, что делать со средствами индивидуальной мобильности — этот вопрос пока не решен, — заключил эксперт.