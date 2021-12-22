«Услуга в форме налога»: кого не коснется отмена обязательного техосмотра

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене техосмотра в России. Однако от его прохождения освободят не всех. «Вечерняя Москва» выяснила, кому именно облегчит жизнь новый закон, а также узнала, почему техосмотр был достаточно малоэффективным способом проверить состояние автомобиля.

Проходить добровольно

Как сообщается на сайте Госдумы, в третьем чтении приняты поправки к законодательству, отменяющие техосмотр для автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам. Теперь их владельцы смогут проходить техосмотр исключительно по своему желанию. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нововведение коснется порядка 50 миллионов транспортных средств.

Единственный нюанс: техосмотр понадобится в случае, если транспортное средство старше четырех лет нужно поставить на учет, либо у него меняется владелец, либо в его конструкцию вносятся изменения.

При этом для владельцев такси, автобусов и грузовиков ничего не меняется: коммерческий транспорт по-прежнему должен будет проходить техосмотр.

Правильный шаг

Техосмотр в большинстве случаев можно было пройти без предоставления автомобиля, поэтому его отмена существенно не скажется на безопасности дорожного движения, рассказал «Вечерней Москве» автоэксперт Кирилл Бревдо.

— Техосмотр в том виде, в котором он существовал в последнее время, — это был даже не осмотр, а просто выдача диагностических карт. Этим занимались, как правило, сами страховые компании, это была такая услуга в форме налога. Можно было приобрести диагностическую карту за сумму от пятисот до полутора тысяч рублей там же, где и полис, — отметил он.

По словам эксперта, отменяя техосмотр, Госдума освобождает автовладельцев от лишних расходов. С точки зрения безопасности этот шаг выглядит сомнительным, однако, учитывая сложившуюся ситуацию, новых рисков не появится, уверен Бревдо. Он также подчеркнул, что лет 15 назад пройти техосмотр можно было, просто договорившись с сотрудником ГИБДД, поэтому сам по себе техосмотр в России уже тогда не был реальным осмотром.

При этом сохранение техосмотра для коммерческого транспорта — правильный шаг, заметил собеседник «ВМ». В этом случае неисправное транспортное средство несет более высокую опасность, чем легковой автомобиль.

— Это совсем другие условия эксплуатации, более интенсивные. Как правило, это более тяжеловесная крупнотоннажная техника или транспорт, связанный с перевозкой пассажиров. Понятное дело, что там должно быть все очень строго. И, насколько я знаю, там все реально строже, чем в случае с личным транспортом. Самим эксплуатантам техники невыгодно, чтобы их транспорт был неисправен, поэтому пусть эта мера остается, — резюмировал эксперт.

19 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об отмене обязательного техосмотра необходимо принять до конца этого года, чтобы он начал работать уже в 2022 году.