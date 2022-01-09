«Аэрофлот» возобновит рейсы в Казахстан 10 января

Фото: Сергей Киселев/ АГН Москва

Компания «Аэрофлот» выполнит в понедельник, 10 января, рейсы в Нур-Султан, которые были запланированы в расписании на 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Речь идет о рейсах SU1956/1957 Москва — Нур-Султан — Москва. Уточняется, что вылет воздушного судна Airbus A330 из Шереметьева (терминал D) состоится в 4:00 10 января, обратный рейс из Нур-Султана запланирован на 12:05 по местному времени. В дальнейшем полеты будут совершаться ежедневно.

В пресс-службе добавили, что пассажиры, планирующие вылет в Нур-Султан или в обратном направлении и не оформившие возврат на ранее отмененные рейсы авиакомпании в Казахстан или обратно, могут связаться с контакт-центром «Аэрофлота».

Авиаперевозчик уточнил, что компания оперативно взаимодействует с Росавиацией и МИД России по ситуации с восстановлением перевозок с Казахстаном и будет сообщать информацию о возобновлении рейсов в другие города республики, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что «Аэрофлот» продлил до 10 января отмену рейсов в Казахстан, продажа билетов закрыта до 20 января.

Также до 21 января приостановлена продажа билетов на рейсы, которые запланированы из Казахстана в Россию. Кроме того, до 11 января отменены рейсы по этому направлению.