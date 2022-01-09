Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Аэрофлот» возобновит рейсы в Казахстан 10 января

Анастасия Колоскова

Общество
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Казахстан 10 января
Фото: Сергей Киселев/ АГН Москва

Компания «Аэрофлот» выполнит в понедельник, 10 января, рейсы в Нур-Султан, которые были запланированы в расписании на 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Речь идет о рейсах SU1956/1957 Москва — Нур-Султан — Москва. Уточняется, что вылет воздушного судна Airbus A330 из Шереметьева (терминал D) состоится в 4:00 10 января, обратный рейс из Нур-Султана запланирован на 12:05 по местному времени. В дальнейшем полеты будут совершаться ежедневно.

В пресс-службе добавили, что пассажиры, планирующие вылет в Нур-Султан или в обратном направлении и не оформившие возврат на ранее отмененные рейсы авиакомпании в Казахстан или обратно, могут связаться с контакт-центром «Аэрофлота».

Авиаперевозчик уточнил, что компания оперативно взаимодействует с Росавиацией и МИД России по ситуации с восстановлением перевозок с Казахстаном и будет сообщать информацию о возобновлении рейсов в другие города республики, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что «Аэрофлот» продлил до 10 января отмену рейсов в Казахстан, продажа билетов закрыта до 20 января.

Также до 21 января приостановлена продажа билетов на рейсы, которые запланированы из Казахстана в Россию. Кроме того, до 11 января отменены рейсы по этому направлению.

Читайте также:
Казахстан «Аэрофлот» рейсы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Все мнения
О проекте