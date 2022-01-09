«Аэрофлот» закрыл продажу билетов в Казахстан с вылетом до 20 января

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Компания «Аэрофлот» продлила до 10 января отмену рейсов в Казахстан, продажа билетов закрыта до 20 января. Об этом в воскресенье, 9 января, со ссылкой на авиакомпанию сообщает ТАСС.

Также до 21 января приостановлена продажа билетов на рейсы, которые запланированы из Казахстана в Россию. Кроме того, до 11 января отменены рейсы по этому направлению.

Уточняется, что по вопросу восстановления полетов в Казахстан «Аэрофлот» находится в постоянном взаимодействии с МИД России и Росавиацией.

Авиакомпания начала отменять рейсы в Казахстан с 5 января. В настоящий момент пассажирам отмененных рейсов предложен возврат денег по месту оплаты перевозки. Также «Аэрофлот» предлагает бесплатно однократно перенести сроки перевозки из/в Казахстан, передает ТАСС.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.