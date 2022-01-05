Президент Казахстана обвинил правительство в допущении протестной ситуации

Фото: Администрация президента РФ

Особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Об этом в среду, 5 января, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Накануне Токаев провел совещание по вопросам сложившейся в стране ситуации. В ходе него он сообщил о том, что глава кабинета министров подал ему прошение об отставке, которая была принята. По мнению президента, вина за протесты в стране лежит на правительстве.

— Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, — цитирует сообщение администрации президента Казахстана РИА Новости.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.