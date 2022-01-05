Токаев принял отставку правительства Казахстана после протестов

Фото: Мир 24 - YouTube

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Соответствующий указ опубликован в среду, 5 января, на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, члены правительства продолжат исполнение обязанностей до утверждения нового состава кабинета министров. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Токаев ранее в связи с массовыми протестами ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области с 5 по 19 января.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим, как уточняется, предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.