Президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения

Фото: Резиденция Президента «Акорда»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с масштабными уличными протестами ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в городе Алма-Аты и Мангистауской области с 5 по 19 января. Об этом сообщается во вторник, 4 января, на сайте президента.

ЧП будет действовать с 1:30 5 января до полуночи 19 января, передает РИА Новости.

Токаев запретил въезд в Алма-Ату и выезд из города. На период чрезвычайного положения в Алма-Ате будут проводить проверку документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств, у жителей города изымут оружие и боеприпасы. Кроме того, в Алма-Ате и Мангистауской области запрещаются массовые мероприятия, продажа оружия и боеприпасов, а также устанавливается особый режим оборота лекарств и алкоголя.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Уточняется, что стороны договорились о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим, как уточняется, предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

Жители городов Жанаозен и Актау с начала января вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Протестующим объяснили в Минэнерго, что с 1 января стоимость топлива формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Силовики применили против протестующих в Казахстане светошумовые гранаты. На городской площади Алма-аты и на подходах к ней собрались несколько тысяч протестующих.