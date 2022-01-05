Митингующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате

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Протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. Об этом стало известно в среду, 5 января.

По сведениям очевидцев, в настоящий момент происходит эвакуация сотрудников и посетителей авиаузла.

Данную информацию подтвердил блогер Алишер Еликбаев. По его словам, на протяжении всего дня пассажиров уверяли в том, что армия защищает аэропорт, а рейсы выполняются в штатном режиме.

— Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: «Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет», — передает его слова телеканал 360.

Также в Telegram-канал «Sputnik Казахстан» заявили, что аэропорт Актау прекратил работу в связи с массовыми беспорядками в стране. Власти приняли решение закрыть данную область для выезда и въезда из-за обострения конфликта.

Помимо этого, издание сообщило, что толпа митингующих попыталась захватить здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате, которое расположено около жилых массивов. Полицейские начали отстреливаться и обороняться с помощью светошумовых гранат.

В этот же день протестующие попытались снести памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкорган.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к народу в связи с беспорядками.