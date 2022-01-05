Токаев выступил с обращением к народу на фоне беспорядков в Казахстане

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Власти Казахстана готовы к максимально жестким мерам в отношении правонарушителей в ходе протестов. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу в среду, 5 января.

Помимо этого, лидер государства пообещал разработать новый пакет предложений в связи с обострением конфликта.

Также Токаев отметил, что в результате беспорядков были убиты несколько сотрудников полиции Казахстана.

При этом президент заявил, что не собирается покидать столицу страны Нур-Султан из-за напряженной ситуации, передает портал informburo.kz.

— Что бы ни было, я буду находиться в столице, — заключил он.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.