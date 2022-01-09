Сергей Собянин сообщил о ремонте более 130 школ искусств в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Более 130 школ искусств отремонтировали в столице за последние четыре года в рамках программы «Искусство — детям». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 9 января.

По его словам, в настоящее время порядка 100 тысяч ребят посещают столичные школы искусств, где они занимаются музыкой, вокалом и танцами. Мэр отметил, что город создает все условия для того, чтобы юные москвичи раскрывали свои таланты.

— За четыре года по программе «Искусство — детям» отремонтировали больше 130 зданий, закупили новые музыкальные инструменты, — написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города добавил, что в минувшем году новоселье отметили преподаватели и воспитанники музыкальной школы имени Глинки и Киевской музыкальной школы.

Он уточнил, что в текущем году будет начато строительство школ искусств в Московском и Михайлово-Ярцевском поселениях на территории Новой Москвы.

До этого Сергей Собянин рассказал, что за 2021 год в Москве ввели в эксплуатацию 15,1 миллиона квадратных метров недвижимости.