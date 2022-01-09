Автоледи насмерть сбила годовалого ребенка в Мытищах

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В подмосковных Мытищах годовалый малыш получил несовместимые с жизнью травмы, оказавшись под колесами автомобиля. Об этом в воскресенье, 9 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, трагический инцидент произошел днем в воскресенье во дворе дома на улице Пионерской в Мытищах. 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки Nissan, наехала на ребенка 2020 года рождения.

От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

По данному факту областная прокуратура инициировала проверку, которая поручена Мытищинской городской прокуратуре. Надзорному ведомству предстоит установить обстоятельства и причины случившегося.

Как уточняет Пятый канал со ссылкой на источник, автоледи не заметила малыша во время попытки припарковаться. Ее остановили отчаянные крики женщины. Водитель затормозила, однако трагедии избежать не удалось. Выйдя из машины, женщина вначале заметила под передним колесом детскую шапочку, а потом и тело мальчика. Он скончался до приезда скорой помощи.

Телеканал опубликовал видео с места ДТП.

Накануне суд арестовал водителя автомобиля марки Geely, спровоцировавшего 7 января серьезную аварию на пересечении улицы Хамовнический Вал и Лужнецкого проезда в центре столицы, в результате которой скончался один человек.