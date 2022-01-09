Кот выжил после 30-минутной «стирки» в машинке

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В украинском городе Днепр кот шотландской породы выжил после того, как провел полчаса в работающей стиральной машине. Об этом рассказали в ветеринарной клинике, куда перепуганные хозяева привезли питомца после «экстремального» купания.

Владельцы кота по кличке Броша не заметили хвостатого в барабане стиральной машины, куда тот любил забираться, чтобы поспать. В этот раз внутри машинки находилась серая лежанка, которая по цвету слилась с шерстью животного. В итоге хозяйка запустила технику, а крики кота услышала лишь спустя 30 минут после начала стирки.

Когда машинку остановили, питомец самостоятельно выпрыгнул наружу и попытался спрятаться. Животное высушили и привезли к ветеринарному врачу.

В клинике рассказали, что у животного были «хрипы в легких, низкая температура, глаза не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством».

— Броше провели всю необходимую терапию. К счастью, его анализы были в норме, и в скором времени котик отправился домой. Сейчас он чувствует себя хорошо: активно бегает и прыгает по дому, с удовольствием кушает. С таким случаем мы сталкиваемся не впервые, но Броше очень повезло. Не зря у котов девять жизней, — сообщается на странице ветклиники в социальной сети Facebook.

Похожий случай произошел весной прошлого года в Москве. В одной из квартир дома Филевском бульваре кошка застряла в стиральной машине. Хозяйка вызвала экстренную службу, так как не смогла самостоятельно помочь питомцу.

С помощью специальных инструментов спасатели разобрали стиральную машину и достали животное, которое отделалось испугом.