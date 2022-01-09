Более 800 семей начнут переселение по программе реновации в Царицыне до конца года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В наступившем году свыше 800 семей приступят к переезду в новое жилье в рамках реализации программы реновации в столичном районе Царицыно. Об этом сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

— В 2022 году по программе реновации в районе Царицыно на юге Москвы продолжится переселение жителей из старых пятиэтажных домов. В 2022 году под заселение будут переданы новостройки на улице Каспийская, дом 28/4, улице Кантемировской, дом 27а, улице Бехтерева, владение 3, земельный участок 1. К переселению приступят более 800 семей, — рассказал глава департамента Сергей Левкин.

Он отметил, что во всех новых квартирах выполнена чистовая отделка. В подъездах пол вестибюля и лифтовых холлов будет располагаться на одном уровне. Это обеспечит комфортное перемещение маломобильным людям, а также родителям с колясками. Прилегающую к новостройкам территорию озеленят и благоустроят.

В пресс-службе уточнили, что в районе Царицыно в рамках программы реновации в новое жилье переедут чуть больше 36 тысяч человек, проживающих в 141 старом доме площадью более 570 тысяч квадратных метров. Для «волнового» переселения граждан в районе подобрали 15 стартовых площадок, которые позволят возвести более 220 тысяч квадратных метров недвижимости, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году в Москве построили почти 7,5 миллиона квадратных метров жилья, что является историческим максимумом.