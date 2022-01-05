Сергей Собянин заявил об историческом максимуме по строительству жилья в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В 2021 году в Москве построили почти 7,5 миллиона квадратных метров жилья, что является историческим максимумом. Об этом в среду, 5 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Москва в прошлом году выдала исторический максимум по строительству жилья — почти 7,5 миллиона квадратных метров. Предыдущий рекорд был в 1965-м, когда город активно застраивали компактными хрущевками, — написал глава города.

Также он отметил, что благодаря программе реновации новое жилье получили почти 50 тысяч жителей Москвы. При этом горожане переезжали в новостройки «в своем привычном районе, со старыми соседями».

До этого Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году столичная программа «Мой район» сосредоточится на реализации адресных проектов по благоустройству территории города. По его словам, программа благоустройства районов города продолжает совершенствоваться и развиваться. Ежегодно в ней появляются новые проекты в интересах отдельных групп жителей.

Глава города также отметил, что новые проекты будут согласованы с горожанами и местными депутатами.