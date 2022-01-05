Сергей Собянин рассказал о дальнейшем развитии программы «Мой район»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В 2022 году столичная программа «Мой район» сосредоточится на реализации адресных проектов по благоустройству территории города. Об этом в среду, 5 января, сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, программа благоустройства районов города продолжает совершенствоваться и развиваться. Ежегодно в ней появляются новые проекты в интересах отдельных групп жителей.

— На 2022 год подготовлен не менее масштабный план работ. В то же время в рамках программы «Мой район» мы постепенно будем смещать акценты от базового, общего благоустройства к реализации адресных проектов, например, для поклонников здорового образа жизни, владельцев домашних животных, — рассказал мэр.

Глава города также отметил, что новые проекты будут согласованы с горожанами и местными депутатами.

Днем ранее Сергей Собянин рассказал в своем блоге об основных проектах, связанных с развитием транспортной инфраструктуры столицы. По словам мэра, минувший год стал одним из самых успешных в развитии транспортной системы столицы. В 2021 году в Москве открыли восемь вокзалов и 12 новых станций метро, а также построили более 90 километров дорог.